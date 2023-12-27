Стурла Холм Легрейд признался, что испытывал проблемы со сном после выстрела в отеле

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о своём самочувствии после дисквалификации с масс-старта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) из-за непроизвольного выстрела в отеле.

«Учитывая все обстоятельства, я в порядке. Я провёл время со своей семьёй, пытался расслабиться. Я принимаю последствия того, что произошло. Первую ночь после случившегося я спал довольно плохо. Но на второй день я сильно устал и уснул.

В данный момент я ничего уже не могу с этим поделать, кроме как стоять и отвечать на вопросы. Стараюсь не думать об этом слишком много, моя голова занята Кубком мира и подготовкой к нему.

Это была совершенно особая ситуация. Я никогда не был замешан ни в чём подобном. Нужно стараться позитивно смотреть на это и на возможные положительные последствия, надеяться, что мой случай оставит после себя что-то позитивное, напомнит всем, кто использует оружие, о важности соблюдения мер безопасности», — приводит слова Легрейда TV2.