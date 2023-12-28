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Жулия Симон и Фабьен Клод выиграли масс-старт на Рождественской гонке в Германии

Жулия Симон и Фабьен Клод выиграли масс-старт на Рождественской гонке в Германии
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон и чемпион мира 2023 года в мужской эстафете Фабьен Клод выиграли масс-старт Рождественской гонки звёзд.

На втором месте расположились представители Германии Ханна Кебингер/Бенедикт Долль с отставанием от лидеров в 50,5 секунды. Тройку призёров замкнули норвежцы Ингрид Ландмарк Тандреволд/Стурла Холм Легрейд (1.00,7 сек.).

Напомним, соревнования традиционно проходят на стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене. Все, кто отстал в масс‑старте от лидера более чем на 45 секунд, стартуют в гонке преследования одновременно.

Отметим, что в 2022 году победителями Рождественской гонки также стали французские биатлонисты.

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