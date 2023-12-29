«Я прошёл долгий путь». Фонтейн об отборе на Кубок IBU, несмотря на провал в начале сезона

Французский биатлонист Поль Фонтейн начал сезон-2023/2024 не с самых удачных выступлений и не смог пройти на Кубок IBU с первых недель выступлений. Сам спортсмен объяснил это отсутствием времени для размеренной подготовки и плохой подготовкой в стрельбе.

«Физически я был готов, но сноровки не хватало за винтовкой. У меня была довольно напряжённая подготовка, поэтому мы поняли, что эти гонки начнутся слишком рано и что это плохо закончится на 100%, если я не буду готов в начале ноября.

Я прошёл долгий путь. Подготовка была очень сложной в психологическом плане. Я не мог ставить цели и правильно расставить приоритеты. Я просто растерялся, и долго не получалось собраться» — приводит слова Фонтейна Nordic Magazine.

Несмотря на провальное начало, французу всё же удалось пройти отбор на Кубок IBU. Сам спортсмен сравнил такой исход событий с рождественским подарком.

Напомним, Кубок IBU начнется 4 января в Мартелл-Валь Мартелло (Италия). Там на протяжении трёх дней спортсмены пройдут короткую индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.