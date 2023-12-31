Ишмуратова: через годик МОК сам будет нас приглашать и просить участвовать в соревнованиях

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и нишевые спортивные федерации вскоре сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.

«Естественно, США и их сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию. Сейчас нашим ребятам остаётся выиграть СВО, потом ситуация кардинально изменится. Годик мы ещё в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и всё как мы любим», — приводит слова Ишмуратовой «РИА Новости Спорт».