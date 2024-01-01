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Латыпов рассказал о самом необычном подарке, полученном на Новый год

Латыпов рассказал о самом необычном подарке, полученном на Новый год
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Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр и бронзовый призёр чемпионата мира Эдуард Латыпов рассказал о самом необычном подарке, который ему когда-либо дарили на Новый год.

«Самый необычный подарок — это, наверное, будильник, для выключения которого нужно было стрелять из пистолета. Там открывалась мишень, утром нужно было в неё попасть. Если не попадаешь или не смотришь на будильник, он не реагирует. Поэтому нужно проснуться и хорошо прицелиться. Тогда звук отключался — а звук был очень противный.

Его мне подарила моя супруга, потому что я не всегда встаю с первого будильника. И она решила сделать мне такой подарок. Не знаю, где он сейчас — он нам всем надоел и куда‑то неожиданно пропал (улыбается). Не давал нам спать по утрам, поэтому мы решили убрать его подальше», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

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