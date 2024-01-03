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Мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесён из-за погодных условий

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесён из-за погодных условий
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Мужская спринтерская гонка на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия) перенесена, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Гонка, запланированная на завтра, 4 января, перенесена на 5 января. Изменения в расписании соревнований связаны с неблагоприятными погодными условиями — в Оберхофе установилась тёплая погода и идут дожди.

Напомним, в Оберхофе запланировано проведение шести биатлонных гонок, это мужской и женский спринт, две гонки преследования и две эстафеты. Четвёртый этап Кубка мира продлится до 7 января. Следующий этап соревнований также пройдёт в Германии. Биатлонисты будут выступать в Рупольдинге с 10 по 14 января.

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