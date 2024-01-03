Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мартен Фуркад жёстко раскритиковал IBU после переноса гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мартен Фуркад жёстко раскритиковал IBU после переноса гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад эмоционально отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) перенести мужской спринт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за тёплой погоды и идущих дождей.

Гонка, запланированная на завтра, 4 января, теперь должна пройти 5 января.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (произведённого в гигантском холодильнике) по размокшей земле нужно IBU, чтобы следовать их экологическим обязательствам?

Возможно, пора выбрать место, которое соответствует нашей эпохе», — написал Фуркад в своих социальных сетях.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Что случится в биатлоне в 2024 году: Норвегия — с трофеями, Россия — в бане
Что случится в биатлоне в 2024 году: Норвегия — с трофеями, Россия — в бане
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android