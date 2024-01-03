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Андрей Падин: для некоторых биатлонистов Логинов во многих отношениях остаётся кумиром

Андрей Падин: для некоторых биатлонистов Логинов во многих отношениях остаётся кумиром
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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением о двукратном бронзовом призёре Олимпиады-2022, чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове.

— В элиту российского биатлона постепенно возвращается Александр Логинов, хотя, знаю, многие считают, что лучшие годы этого спортсмена были на чемпионате мира в Антхольце в 2020-м. Как считаете, Логинов способен снова выйти на реально высокий уровень? И нужен ли он сейчас команде?

«Саша пропустил прошлый сезон по состоянию здоровья, но деталей я не знаю. В этом году он уже провёл ряд очень приличных гонок, поэтому я считаю, что, конечно, такие спортсмены нужны. Для некоторых Логинов во многих отношениях остаётся кумиром, поэтому почему бы нет? Ну и потом не стоит забывать: на сегодняшний день такие спортсмены, как Логинов, Бабиков, Латыпов, Цветков, имеют такой колоссальный международный опыт, который некоторым нынешним спортсменам-сборникам даже не снился. И, как бы более возрастные биатлонисты ни выступали в наших российских соревнованиях, их надо беречь. Пусть даже у нас появляются более молодые, кто вроде бы способен обыгрывать эту элиту», — приводит слова тренера RT.

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