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Йоханнес Бё — о подготовке трассы на этапе КМ: худшие условия, которые видел в Оберхофе

Йоханнес Бё — о подготовке трассы на этапе КМ: худшие условия, которые видел в Оберхофе
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё выступил с критикой подготовки трассы на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Ранее мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе был перенесён с 4 на 5 января из-за дождей и тёплой погоды.

«Это, пожалуй, худшие условия, которые я видел в Оберхофе. На трассе много коры и камней, но это ещё полбеды. На некоторых участках очень мало снега. Надеюсь, у организаторов есть время, чтобы убрать камни с трассы. Думаю, трассы Кубка мира должны быть подготовлены лучше. Конечно, это вызывает вопросы. На этапе в Оберхофе всегда хорошая атмосфера, но такая подготовка никуда не годится, мы портим лыжи. Очень неприятные впечатления», — приводит слова Бё NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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