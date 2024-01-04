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Тандреволд — об условиях на этапе КМ в Оберхофе: возможно, стоит изменить расписание

Тандреволд — об условиях на этапе КМ в Оберхофе: возможно, стоит изменить расписание
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд выступила за внесение изменений в календарь Кубка мира по биатлону в связи с неблагоприятными погодными условиями в Оберхофе (Германия) в начале января.

Ранее мужской спринт на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе был перенесён с 4 на 5 января из-за дождей и тёплой погоды.

«Уже несколько лет подряд в Оберхофе в первую неделю января царят непростые условия. Есть ряд других мест, в которых пройдут следующие этапы Кубка мира и где уже сейчас условия гораздо лучше, поэтому, возможно, следует внести изменения в расписание соревнований», — приводит слова Тандреволд NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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