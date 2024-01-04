Кубок мира по биатлону, Оберхоф: расписание гонок, где смотреть этап

Завтра, 5 января в Оберхофе (Германия) стартует первый в 2024 году и четвёртый по счёту этап Кубка мира по биатлону. Соревнования откроют спринтерские гонки у мужчин и женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 4-го этапа Кубка мира по биатлону:

5 января. Спринт, мужчины, 10 км. Начало гонки в 13:20 мск.

5 января. Спринт, женщины, 7,5 км. Начало гонки в 16:25 мск.

6 января. Пасьют, мужчины, 12,5 км. Начало гонки в 14:25 мск.

6 января. Пасьют, женщины, 10 км. Начало гонки в 16:40 мск.

7 января. Мужская эстафета, 4x7,5 км. Начало гонки в 13:30 мск.

7 января. Женская эстафета, 4x6 км. Начало гонки в 16:25 мск.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Отметим, что изначально мужская спринтерская гонка должна была пройти 4 января, однако тёплые погодные условия Оберхофа сорвали планы организаторов. Это, в свою очередь, вызвало критику IBU биатлонным сообществом, в том числе действия организация раскритиковал легендарный Мартен Фуркад.

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