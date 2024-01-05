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Кубок мира по биатлону, 4-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть

Сегодня, 5 января, в Оберхофе (Германия) пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 13:20 мск.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф (Германия).

Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

11. Йоханнес Бё (Норвегия).

14. Бенедикт Долль (Германия).

21. Кентен Фийон Майе (Франция).

23. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

26. Тарьей Бё (Норвегия).

30. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

32. Филипп Наврат (Германия).

40. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

45. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

47. Эмильен Жаклен (Франция).

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежец Йоханнес Бё.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.