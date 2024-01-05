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Белорус Смольский выиграл спринт на 3-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — пятый

Белорус Смольский выиграл спринт на 3-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — пятый
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В Раубичах (Беларусь) завершился мужской спринт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победителем гонки стал белорусский биатлонист Антон Смольский. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 23.58,4.

Второе место занял российский биатлонист Александр Корнев, отставший от лидера на 24,1 секунды. Третьим по итогам гонки стал россиянин Александр Логинов. Лидер общего зачёта соревнований Эдуард Латыпов допустил два промаха и занял пятое место.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) — 23.58,4 (0 промахов).
2. Александр Корнев (Россия) — отставание 24,1 секунды (0).
3. Александр Логинов (Россия) +51,3 (0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 3, Раубичи
Мужчины. Спринт 10 км
05 января 2024, пятница. 11:00 МСК
Идёт
1
Александр Корнев
Россия
24:22.5
2
Александр Поварницын
Россия
+33.1
3
Эдуард Латыпов
Россия
+35.0
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