Смольский прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о победе в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

«Задача была максимальная, потому что это домашний старт. Здесь нужно побеждать. К этому старту я готовился и морально, и физически. Очень рад, что всё сложилось. Настроение очень хорошее, потому что свободное время здесь провожу с семьёй, а это даёт вдохновение и мотивацию.

Состояние позволяло бороться, к тому же бежал на родной трассе. Незадолго до финиша тренеры говорили, что Корнев секунду у меня отыграл, и я подумал, что могу потерять преимущество, поэтому полностью включился. Работал до самых последних метров», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) — 23.58,4 (0 промахов).

2. Александр Корнев (Россия) — отставание 24,1 секунды (0).

3. Александр Логинов (Россия) +51,3 (0).