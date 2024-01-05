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Смольский прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Смольский прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах
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Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о победе в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

«Задача была максимальная, потому что это домашний старт. Здесь нужно побеждать. К этому старту я готовился и морально, и физически. Очень рад, что всё сложилось. Настроение очень хорошее, потому что свободное время здесь провожу с семьёй, а это даёт вдохновение и мотивацию.

Состояние позволяло бороться, к тому же бежал на родной трассе. Незадолго до финиша тренеры говорили, что Корнев секунду у меня отыграл, и я подумал, что могу потерять преимущество, поэтому полностью включился. Работал до самых последних метров», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) — 23.58,4 (0 промахов).
2. Александр Корнев (Россия) — отставание 24,1 секунды (0).
3. Александр Логинов (Россия) +51,3 (0).

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