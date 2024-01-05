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Корнев — о серебре в спринте: каждые сто метров себе говорил: лишь бы дотерпеть

Корнев — о серебре в спринте: каждые сто метров себе говорил: лишь бы дотерпеть
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Российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал своё выступление в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен стал вторым в этой гонке, не допустив промахов.

«Я сделал всё, что мог, потому что состояние было тяжёлое. Рад, что такой результат. Я был очень зол на себя, потому что первая половина сезона была неудачной. Я ушёл на новогодние праздники на какой‑то плохой ноте, не был в топ‑6, забыл уже про топ‑3. Хотя понимал, что тогда я был лучше готов, чем на данный момент. Сегодня старался сделать всё, что от меня зависело.

Я понимал, что сзади бегут много сильных биатлонистов, что мне нужно бежать и терпеть. Всё‑таки это был тяжёлый круг, каждые сто метров себе говорил: лишь бы дотерпеть, добегу до черты и лягу полежать на снегу», — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победителем спринта стал белорусский биатлонист Антон Смольский.

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