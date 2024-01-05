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Логинов: не знаю, как получилось завоевать бронзу в спринте. Просто стечение обстоятельств

Логинов: не знаю, как получилось завоевать бронзу в спринте. Просто стечение обстоятельств
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил промахов и занял третье место в этой гонке.

«Сам не знаю, как получилось попасть на подиум. Просто стечение обстоятельств. Я вообще не ждал никаких результатов здесь. Честно признаюсь, не получилось нормально потренироваться в праздники. Видимо, на старых дрожжах. Тренировочный процесс в праздники не сложился так, как я хотел. Значит, так и должно быть. Не скажу, что мне было легко, но мог держать скорость, хорошо стрелял, поэтому получился результат. Стрельба на ноль? Я не знаю, как это устроено. Винтовку не видел с 17-го числа. Видимо, на свежачка», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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