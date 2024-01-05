Латыпов — о пятом месте в спринте: пока состояние не даёт бежать

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своём выступлении в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Раубичах (Беларусь). Лидер общего зачёта соревнований допустил два промаха и занял пятое место в этой гонке.

«Промахи на лёжке? Дело в ветре. Вчера был ветер в другую сторону, сегодня поменялся. Флажки немного влажные, ощущение ветра странное. Сделал поправку, пришёл на рубеж, уверенно стрелял, сделал два выстрела, думал, что всё чётко работает. Стал смело работать, и два габарита не прошло. Надо более внимательно стрелять. Ветер достаточно коварный здесь.

Пока сегодня тяжело. Не знаю, как бы сложилось, если был бы «0». Пока состояние не даёт бежать. Первые два круга были сложными, потом отпустило. Думаю, что это связано с большим перерывом. Следующие гонки должны быть лучше», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 6 января, на этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдут гонки преследования.