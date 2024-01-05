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Кубок мира по биатлону, 4-й этап: во сколько начнётся женский спринт, где смотреть

Сегодня, 5 января, в Оберхофе (Германия) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 16:25 мск.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф (Германия).

Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

2. Жулия Симон (Франция).

6. Эльвира Эберг (Швеция).

11. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

13. Франциска Пройс (Германия).

16. Ванесса Фойгт (Германия).

20. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

22. Лу Жанмонно (Франция).

24. Лиза Виттоцци (Италия).

30. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира у женщин является француженка Жюстин Бреза-Буше.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.