Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 4-й этап: во сколько начнётся женский спринт, где смотреть

Кубок мира по биатлону, 4-й этап: во сколько начнётся женский спринт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 января, в Оберхофе (Германия) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 16:25 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
05 января 2024, пятница. 16:25 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф (Германия).
Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

2. Жулия Симон (Франция).
6. Эльвира Эберг (Швеция).
11. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
13. Франциска Пройс (Германия).
16. Ванесса Фойгт (Германия).
20. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
22. Лу Жанмонно (Франция).
24. Лиза Виттоцци (Италия).
30. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира у женщин является француженка Жюстин Бреза-Буше.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android