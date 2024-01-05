Бенедикт Долль стал победителем спринта на этапе КМ в Оберхофе, Йоханнес Бё — четвёртый

В Оберхофе (Германия) завершился мужской спринт на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Лучшим в этой гонке стал немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.12,2.
Второе место занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд, допустивший промах и уступивший лидеру 1,8 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эндре Стрёмсхейм. Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший два промаха, занял четвёртое место.
Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).
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