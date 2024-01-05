Легрейд — о серебре в спринте на КМ: бежать было очень тяжело, но результатом доволен

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал своё выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Норвежец допустил один промах и занял второе место. Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

«Мне бы хотелось, чтобы дистанция была покороче, потому что бежать было очень тяжело. К сожалению, условия были не самыми лучшими, но я очень доволен этим результатом», — приводит слова Легрейда TV2.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).