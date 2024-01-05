Йоханнес Бё: обидно за промах на лёжке последним выстрелом. Из-за него остался без подиума

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Спортсмен дважды промахнулся и занял четвёртое место.

«Сегодня было непросто. Честно говоря, на протяжении всей гонки я пытался обрести хорошее ощущение. Чувствовал, что подхожу к стрельбе лёжа и стоя в оптимальном состоянии, у меня была ясная голова во время всех 10 выстрелов. В целом я неплохо провёл стрельбу, хотя и промахнулся дважды. Обидно только за промах на лёжке последним выстрелом. Из-за него я остался без пьедестала и не смог побороться за победу. Это раздражает», — приводит слова Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).