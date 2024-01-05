Стрёмсхейм — о бронзе в спринте: жаль, не смог включить последнюю передачу, чтобы победить

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия). Спортсмен допустил один промах и занял третье место, уступив победителю соревнований, немцу Бенедикту Доллю, 5,4 секунды.

«Это было невероятно. Очень интересная гонка, потому что упорная борьба была до самого конца. Жаль, что не смог включить последнюю передачу, чтобы одержать победу», — приводит слова Стрёмсхейма NRK.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).

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