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Видео победы Бенедикта Долля в спринте этапа КМ в Оберхофе

Видео победы Бенедикта Долля в спринте этапа КМ в Оберхофе
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Сегодня, 5 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, проходящего в Оберхофе (Германия), завершился мужской спринт 10 км. В нем победил немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Эта победа стала для него второй за все этапы Кубка мира-2023/2024.

Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 24:12.2 и набрал 90 очков, промахнувшись один раз на стрельбе. Вторым стал Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Это было его первое выступление после перерыва, однако он уступил Доллю всего на 1,8 секунды и промахнулся так же один раз. Замкнул тройку лидеров норвежец Эндре Стрёмсхейм, который финишировал с отставанием +5,4 секунды.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Бенедикта Долля спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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