«Приводил в порядок лёгкие». Стурла Легрейд — о состоянии здоровья после перерыва

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал своё состояние здоровья на момент спринта Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе. Легрейд заявил, что иногда дисквалификация положительно сказывается на здоровье.

Материалы по теме Легрейд объяснил, что стало причиной его непроизвольного выстрела в отеле на Кубке мира

«Интересно получилось. Что касается меня, то я должен был смотреть вперед даже после дисквалификации. Я не знал, к каким последствиям это приведёт, но я обратил внимание на здоровье и приводил в порядок лёгкие. Затем я дал себе немного отдохнуть во время рождественских праздников

Вы не можете позволить себе быть похороненным негативными вещами, которые происходят. Я мог бы легко разозлиться на себя и сдаться, но я не из таких», — приводит слова биатлониста NRK.

Оздоровительные процедуры, вероятно, повлияли на состояние здоровья Легрейда. Норвежец допустил всего один промах и занял второе место на дистанции 5 января. Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.