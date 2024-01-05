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«Приводил в порядок лёгкие». Стурла Легрейд — о состоянии здоровья после перерыва

«Приводил в порядок лёгкие». Стурла Легрейд — о состоянии здоровья после перерыва
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал своё состояние здоровья на момент спринта Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе. Легрейд заявил, что иногда дисквалификация положительно сказывается на здоровье.

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«Интересно получилось. Что касается меня, то я должен был смотреть вперед даже после дисквалификации. Я не знал, к каким последствиям это приведёт, но я обратил внимание на здоровье и приводил в порядок лёгкие. Затем я дал себе немного отдохнуть во время рождественских праздников

Вы не можете позволить себе быть похороненным негативными вещами, которые происходят. Я мог бы легко разозлиться на себя и сдаться, но я не из таких», — приводит слова биатлониста NRK.

Оздоровительные процедуры, вероятно, повлияли на состояние здоровья Легрейда. Норвежец допустил всего один промах и занял второе место на дистанции 5 января. Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

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Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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