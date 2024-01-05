Бреза-Буше прокомментировала победу в спринте в Оберхофе

Сегодня, 5 января, завершился первый день соревнований в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону в Оберхофе (Германия). Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей спринтерской дистанции 7,5 км и одержала четвёртую победу подряд. Спортсменка заявила, что результат связан с тем, что ей удалось отдохнуть во время рождественских праздников.

«Сегодня утром, сидя в своей комнате, я говорила себе, одержав четвёртую победу подряд, нет-нет-нет, с другой стороны, победа в спринте возможна. Мы подождём до конца гонки, но да, я на правильном пути. Что бы ни случилось, это хороший результат, не идеальная гонка, но хороший результат, потому что на стрельбище бывают ошибки.

Я был в хорошей форме сегодня на лыжах, ну, лично у меня были очень хорошие лыжи.

А затем рождественский перерыв позволил мне обрести свежесть и ощущения, которых у меня не было со времён Эстерсунда в начале сезона. Жёлтая майка в конце сезона, конечно, я думаю об этом, есть ещё около 10 индивидуальных гонок, я их посчитала, но что хорошо сегодня, так это то, что мне удалось отвлечься от этой далёкой проблемы.

Мне удавалось быть собой, верить в свои силы до конца и оставаться очень сосредоточенной», — приводит слова француженки L'Equipe.

Напомним, второе место спринта 7,5 км заняла немка Франциска Пройс. Третьей стала француженка Софи Шово.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 7,5 км. Женщины.

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:43.0 (2 ).

2. Франциска Пройс (Германия) +4,4 секунды (0).

3. Софи Шово (Франция) +4,6 (1).

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