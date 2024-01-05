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Бреза-Буше прокомментировала победу в спринте в Оберхофе

Бреза-Буше прокомментировала победу в спринте в Оберхофе
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Сегодня, 5 января, завершился первый день соревнований в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону в Оберхофе (Германия). Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей спринтерской дистанции 7,5 км и одержала четвёртую победу подряд. Спортсменка заявила, что результат связан с тем, что ей удалось отдохнуть во время рождественских праздников.

«Сегодня утром, сидя в своей комнате, я говорила себе, одержав четвёртую победу подряд, нет-нет-нет, с другой стороны, победа в спринте возможна. Мы подождём до конца гонки, но да, я на правильном пути. Что бы ни случилось, это хороший результат, не идеальная гонка, но хороший результат, потому что на стрельбище бывают ошибки.

Я был в хорошей форме сегодня на лыжах, ну, лично у меня были очень хорошие лыжи.

А затем рождественский перерыв позволил мне обрести свежесть и ощущения, которых у меня не было со времён Эстерсунда в начале сезона. Жёлтая майка в конце сезона, конечно, я думаю об этом, есть ещё около 10 индивидуальных гонок, я их посчитала, но что хорошо сегодня, так это то, что мне удалось отвлечься от этой далёкой проблемы.

Мне удавалось быть собой, верить в свои силы до конца и оставаться очень сосредоточенной», — приводит слова француженки L'Equipe.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
05 января 2024, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:43.0
2
Франциска Пройс
Германия
+4.4
3
Софи Шово
Франция
+4.6

Напомним, второе место спринта 7,5 км заняла немка Франциска Пройс. Третьей стала француженка Софи Шово.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 7,5 км. Женщины.

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:43.0 (2 ).
2. Франциска Пройс (Германия) +4,4 секунды (0).
3. Софи Шово (Франция) +4,6 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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