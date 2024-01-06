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Кубок мира, четвёртый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) мужчины пробегут гонку преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:25 мск.

В стартовом протоколе заявлено 60 участников.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, четвёртый этап

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Бенедикт Долль (Германия).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

4. Йоханнес Бё (Норвегия).

5. Яков Фак (Словения).

6. Йоханнес Кюн (Германия).

7. Тарьей Бё (Норвегия)

8. Мартин Понсилуома (Швеция).

9. Себастьян Штальдер (Швейцария).

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада). Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.