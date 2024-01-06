Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира, четвёртый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, четвёртый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) мужчины пробегут гонку преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:25 мск.

В стартовом протоколе заявлено 60 участников.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
06 января 2024, суббота. 14:25 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, четвёртый этап
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Бенедикт Долль (Германия).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
4. Йоханнес Бё (Норвегия).
5. Яков Фак (Словения).
6. Йоханнес Кюн (Германия).
7. Тарьей Бё (Норвегия)
8. Мартин Понсилуома (Швеция).
9. Себастьян Штальдер (Швейцария).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада). Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android