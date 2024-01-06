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Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
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Кубок мира, четвёртый этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, четвёртый этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) женщины пробегут гонку преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:40 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
06 января 2024, суббота. 16:40 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, четвёртый этап
Гонка преследования, 10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
2. Франциска Пройс (Германия).
3. Софи Шово (Франция).
4. Анна Магнуссон (Швеция).
5. Янина Хеттих (Германия).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
7. Лиза Виттоцци (Италия).
8. Джинн Ричард (Франция).
9. Лу Жанмонно (Франция).
10. Жулия Симон (Франция).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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