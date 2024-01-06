Пащенко досрочно завершил пасьют из-за порвавшихся ремешков на винтовке

Российский биатлонист Пётр Пащенко досрочно завершил гонку преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону, которая проходила в Раубичах (Беларусь). Причиной стали ремешки винтовки, которые порвались после стрельбы.

Пащенко мог бороться за первую шестёрку гонки преследования Кубка Содружества. После третьей стрельбы биатлонист надел винтовку, но из-за проблем с ремешками она упала. Пащенко не появился на следующей стрельбе и досрочно снялся с гонки.

Победителем пасьюта стал серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский. Вторым к финишу пришёл 29-летний россиянин Александр Поварницын. Тройку призёров замкнул 22-летний Александр Корнев.