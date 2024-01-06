Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Корнев: я стал разумнее и сейчас всегда готов быть в топ-3 или рядом

Корнев: я стал разумнее и сейчас всегда готов быть в топ-3 или рядом
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал завоевание бронзы в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Материалы по теме
Смольский выиграл пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону, Латыпов — вне топ-3

«Ставил перед собой задачу догнать Антона Смольского, навязать ему борьбу, но главное на сегодня было — просто сделать то, на что я готов. Наверное, когда я пошёл на последний круг, то понял, что с Антоном сегодня побороться не получится: я и сам допустил ошибку на последнем рубеже, и соперник не давал возможности его догнать.

На самом деле, хотелось бы удержать второе место, но я доволен тем, что попал в призы. Для меня это большая возможность и опыт, а ещё — дополнительная уверенность на предстоящие гонки. Для меня очень радостно вновь попасть в призы, это ведь дополнительный шаг к совершенству, который заставляет двигаться дальше. Хотелось бы сохранить этот уровень.

Когда я в прошлом году завоевал золото, то ещё головой не совсем созрел. Я ту победу воспринял довольно эмоционально, у меня было выхолощенное состояние. А сейчас, думаю, я готов быть всегда в топ-3 или где-то рядом. Сейчас я стал разумнее, хладнокровнее относиться к этим результатам», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
«Я не понимаю до сих пор». Экс-биатлонистка сборной России сотворила сенсацию и заплакала
«Я не понимаю до сих пор». Экс-биатлонистка сборной России сотворила сенсацию и заплакала
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android