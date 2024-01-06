Корнев: я стал разумнее и сейчас всегда готов быть в топ-3 или рядом

22-летний российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал завоевание бронзы в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Ставил перед собой задачу догнать Антона Смольского, навязать ему борьбу, но главное на сегодня было — просто сделать то, на что я готов. Наверное, когда я пошёл на последний круг, то понял, что с Антоном сегодня побороться не получится: я и сам допустил ошибку на последнем рубеже, и соперник не давал возможности его догнать.

На самом деле, хотелось бы удержать второе место, но я доволен тем, что попал в призы. Для меня это большая возможность и опыт, а ещё — дополнительная уверенность на предстоящие гонки. Для меня очень радостно вновь попасть в призы, это ведь дополнительный шаг к совершенству, который заставляет двигаться дальше. Хотелось бы сохранить этот уровень.

Когда я в прошлом году завоевал золото, то ещё головой не совсем созрел. Я ту победу воспринял довольно эмоционально, у меня было выхолощенное состояние. А сейчас, думаю, я готов быть всегда в топ-3 или где-то рядом. Сейчас я стал разумнее, хладнокровнее относиться к этим результатам», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.