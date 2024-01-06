«Расслабляться не стоит». Смольский оценил победу в пасьюте на 3-м этапе Кубка Содружества

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«Сегодня собой доволен на 8 из 10. Хотелось бы более стабильно работать на огневых рубежах стоя. Нужно проанализировать свои ошибки. Может быть, не хватило хладнокровия, может, эмоции захлестнули. Когда шёл вдоль трибуны, ощутил большую поддержку, и, конечно, хочется показать зрителям всё, на что мы способны. Может быть, это повлияло.

Когда я выходил на стрельбище, то слышал, как трибуны скандировали: «Антон! Антон!» Постарался абстрагироваться от этого, потому что это немного сбивает. Тем не менее это очень круто, ты ощущаешь эту поддержку.

Все мои соперники могли претендовать на победу, все они очень сильные. Многие в своё время побеждали на самых престижных турнирах, поэтому не стоит расслабляться, думать, что ты лучше всех», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.