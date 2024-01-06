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Смольский: Беларусь на Спартакиаду не допускают. Будем тренироваться, что нам ещё делать?

Смольский: Беларусь на Спартакиаду не допускают. Будем тренироваться, что нам ещё делать?
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский сообщил, что сборная Беларуси не выступит в Спартакиаде сильнейших. Соревнования по биатлону пройдут в феврале в Златоусте.

«Белорусов не допускают. Будем тренироваться, что нам ещё делать? Может быть, свои внутренние старты какие-то проведём.

Не назвал бы потерей, но дело в том, что самые главные старты всегда проводились в феврале и наша подготовка строилась именно к этому. Здесь же мы сделали уклон на январь, посмотрим, что из этого выйдет. Каждый год мы готовились к февралю, а в этот раз будет эксперимент.

Спортсмены вряд ли могут повлиять на это. Конечно, спортсмены могут высказаться, пожаловаться. Думаю, этим вопросом занимались и будут заниматься. Если я в этом мало понимаю, то зачем мне туда лезть. Есть старты — я стартую. Будет здорово, если будет возможность попасть на Спартакиаду», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Нельзя не отметить, что решение не допускать белорусов на Спартакиаде разнится с тем, что их допускают на этапы Альфа-Банк Кубка России.

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