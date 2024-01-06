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Латыпов — о 4-м месте в пасьюте: думаю, можно будет и со Смольским побороться

Латыпов — о 4-м месте в пасьюте: думаю, можно будет и со Смольским побороться
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал четвёртое место в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества.

«Не знал, с кем я борюсь на последнем круге. Мне говорили только секунды, и я боролся с секундами, которых мне не хватало до третьего-четвёртого места. Обойти Серохвостова не было принципиальным. Пока мне тяжелее бежится, чем в декабре, надо разгоняться. Начало гонки получилось очень сложным.

Стадион и трасса в Раубичах мне нравятся. Здесь созданы великолепные условия для проведения гонок. Завтра буду стараться и бороться. Думаю, что, если сделать хорошую работу, можно будет побороться и с Антоном Смольским», — приводит слова Латыпова Metaratings.

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