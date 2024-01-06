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Стрёмсхейм выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе, Йоханнес Бё не попал на подиум

Стрёмсхейм выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе, Йоханнес Бё не попал на подиум
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В Оберхофе (Германия) состоялась мужская гонка преследования в рамках первого в 2024 году и четвёртого по счёту этапа Кубка мира по биатлону. Победителем пасьюта стал 26-летний норвежец Эндре Стрёмсхейм. Вторым к финишу пришёл олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Йоханнес Дале.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам прошедшей ранее спринтерской гонки.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (3) Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 33.04,2 (2 промаха).
2. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 17,8 (2).
3. (13) Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,4 (1).
4. (7) Тарьей Бё (Норвегия) +45,5 (3).
5. (4) Йоханнес Бё (Норвегия) +50,3 (4).
6. (28) Фабьен Клод (Франция) +53,2 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
06 января 2024, суббота. 14:25 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
33:04.2
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+17.8
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+36.4
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