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Куклина — о пасьюте: гонкой я довольна, потому что до этого была полная катастрофа

Куклина — о пасьюте: гонкой я довольна, потому что до этого была полная катастрофа
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Чемпионка страны российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«Гонкой я довольна, потому что до этого в сезоне была полная катастрофа. А сейчас чувствуется, что форма понемногу, по чуть-чуть возвращается. Конечно, до идеала ещё далеко, но это, повторюсь, лучше, чем было.

Разгоняюсь за счёт стартов. Конечно, их было мало, но, как говорят тренеры, пик формы должен быть к Спартакиаде. Я на это очень сильно надеюсь. Хорошим выступлением на Спартакиаде можно перекрыть весь неудачный сезон.

Мы уже начали забывать, что такое большие трибуны, что такое ор и внимание болельщиков. Но здесь, в Раубичах это ощущение всегда возвращается. Это очень приятно, но и немножко отвлекает, потому что мы от этого отвыкли», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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