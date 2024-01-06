Экс-президента IBU обвинили в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов

Бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвиняют в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Полиция прослушивала телефонные звонки Бессеберга, который в разговорах обсуждал темы, затрагивающие сокрытие положительных допинг-проб россиян, сообщает издание VG.

«По телефону они расслабились и свободно рассказали, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть чёткие доказательства того, что происходило. Оба были разочарованы тем, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они почти пытались помочь русским дать отпор», — сказал Джонатан Тейлор, возглавляющий независимую комиссию IBU.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы Международного союза биатлонистов. Норвежец неоднократно обвинялся в сокрытии положительных допинг-проб у российских биатлонистов. Бессеберг являлся президентом данной организации с 1993 по 2018 год.

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