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Кубок Содружества, общий зачёт, мужчины: Смольский стал лидером, сместив Латыпова

Кубок Содружества, общий зачёт, мужчины: Смольский стал лидером, сместив Латыпова
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский возглавил общий зачёт Кубка Содружества – 2023/2024 после победы в гонке преследования на третьем этапе соревнований в Раубичах (Беларусь). Тем самым Смольский сместил с первой строчки трёхкратного призёра Олимпиады-2022 россиянина Эдуарда Латыпова.

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 845 очков.
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 844.
3. Кирилл Бажин (Россия) – 739.
4. Александр Поварницын (Россия) – 724.
5. Антон Бабиков (Россия) – 689.
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 686.
7. Кирилл Стрельцов (Россия) – 670.
8. Роман Ерёмин (Россия) – 633.
9. Максим Воробей (Беларусь) – 624.
10. Илья Авсеенко (Беларусь) – 614.

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