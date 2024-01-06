Кубок Содружества, общий зачёт, мужчины: Смольский стал лидером, сместив Латыпова

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский возглавил общий зачёт Кубка Содружества – 2023/2024 после победы в гонке преследования на третьем этапе соревнований в Раубичах (Беларусь). Тем самым Смольский сместил с первой строчки трёхкратного призёра Олимпиады-2022 россиянина Эдуарда Латыпова.

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 845 очков.

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 844.

3. Кирилл Бажин (Россия) – 739.

4. Александр Поварницын (Россия) – 724.

5. Антон Бабиков (Россия) – 689.

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 686.

7. Кирилл Стрельцов (Россия) – 670.

8. Роман Ерёмин (Россия) – 633.

9. Максим Воробей (Беларусь) – 624.

10. Илья Авсеенко (Беларусь) – 614.