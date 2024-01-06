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Общий зачёт Кубка мира: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Стрёмсхейм вошёл в топ-3

В Оберхофе (Германия) состоялась мужская гонка преследования в рамках четвёртого по счёту этапа Кубка мира по биатлону. Победителем пасьюта стал 26-летний норвежец Эндре Стрёмсхейм. Это первая в карьере личная победа Эндре на КМ.

Благодаря данному достижению Стрёмсхейм поднялся на третью строчку общего зачёта Кубка мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным рейтингом данных соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины. Положение после 10 гонок из 21

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 579 баллов.

2. Тарьей Бё (Норвегия) – 497.

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 467.

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 454.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 451.

6. Бенедикт Долль (Германия) – 405.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 354.

8. Филипп Наврат (Германия) – 349.

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 344.

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 318.

11. Юстус Штрелов (Германия) – 298.

12. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 287.

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 274.

14. Кентен Фийон Майе (Франция) – 259.

15. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 233.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.