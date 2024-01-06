Общий зачёт Кубка мира: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Стрёмсхейм вошёл в топ-3

В Оберхофе (Германия) состоялась мужская гонка преследования в рамках четвёртого по счёту этапа Кубка мира по биатлону. Победителем пасьюта стал 26-летний норвежец Эндре Стрёмсхейм. Это первая в карьере личная победа Эндре на КМ.
Благодаря данному достижению Стрёмсхейм поднялся на третью строчку общего зачёта Кубка мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным рейтингом данных соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины. Положение после 10 гонок из 21
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 579 баллов.
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 497.
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 467.
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 454.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 451.
6. Бенедикт Долль (Германия) – 405.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 354.
8. Филипп Наврат (Германия) – 349.
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 344.
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 318.
11. Юстус Штрелов (Германия) – 298.
12. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 287.
13. Томмазо Джакомель (Италия) – 274.
14. Кентен Фийон Майе (Франция) – 259.
15. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 233.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.