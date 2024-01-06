Фийон Майе отреагировал на слова Порома о биатлонистах, опубликовав смешное фото

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе отреагировал на слова шведского лыжника Вильяма Порома о том, что биатлонисты — неудавшиеся лыжники, похожие на охранников, у которых не вышло стать полицейскими. Фийон Майе прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

Француз выложил фотографию, где изображённые в виде охранников шведские биатлонисты Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома со словами «Слишком быстро для биатлона, уходи» выносят из клуба Вильяма Порома, который заявляет, что он быстрее Йоханнеса Бё.

Фото: Социальные сети Кентена Фийон Майе

Ранее на слова Порома отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев, который назвал лыжника «бестолковым завистником».

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