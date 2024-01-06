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Миронова покинула группу Истомина и вернулась к Шашилову

Миронова покинула группу Истомина и вернулась к Шашилову
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете Светлана Миронова покинула его группу и вернулась к Михаилу Шашилову.

«Не знаю, как это произошло внутренне, но Света решила попробовать вернуться. Дай бог, чтобы всё получилось. Мы будем этому только рады. У меня к этому отношение хорошее. Главное, чтобы она восстановилась. Если справится, то всё будет хорошо», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Шашилов, в свою очередь, высказался о возможности выступления Мироновой в текущем сезоне.

«Вернётся ли Миронова в этом сезоне? Давайте сохраним интригу. Конечно, будет участвовать, и не раз», — заявил Шашилов.

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В общей сложности она пробежала четыре гонки, в которых лучшим её результатом стало 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском. В рамках стартовавшего сезона-2023/2024 Светлана провела лишь одну гонку в сентябре, на летнем чемпионате России. Там она заняла 35-е место.

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