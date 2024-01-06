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Видео победы Эндре Стрёмсхейма в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе

Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону состояласть мужская гонка преследования. Победителем в ней стал норвежец Эндре Стрёмсхейм, допустивший по ходу гонки две ошибки на огневых рубёжах.

Вторым в пасьюте стал олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира из Норвегии Стурла Холм Легрейд, уступивший соотечественнику 17,8 секунды с двумя промахами. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии Йоханнес Дале-Шевдал (+36,4 секунды, один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки преследования в Оберхофе, ставшей победной для Эндре Стрёмсхейма.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (3) Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 33.04,2 (2 промаха).

2. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 17,8 (2).

3. (13) Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,4 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.