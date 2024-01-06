Родченков станет свидетелем по делу бывшего президента IBU Бессеберга

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков даст показания по делу экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщает NRK.

Ранее функционеру, который более 25 лет руководил IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Сам Бессеберг отвергает все обвинения. Суд над Бессебергом начнётся 9 января.

Григорий Родченков выступит в суде с переводчиком – удалённо из США. Сообщается, что он скрывается в стране после отъезда из России.

Напомним, в 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков рассказал в интервью New York Times, что на зимних Олимпийских играх – 2014 якобы была реализована российская «допинговая программа», направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усечённом составе, а на зимние Игры – 2018 отправилась в нейтральном статусе.