Симон — о победе в пасьюте на КМ: когда позади тебя Бреза-Буше, нужно работать до конца

Французская биатлонистка Жулия Симон, которая сегодня, 6 января, выиграла первую гонку в сезоне, став победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), прокомментировала своё успешное выступление в пасьюте.

«Я позволяю себе испытывать эмоции, только когда пересекаю финишную черту. Ничего страшного, нужно немного расслабиться. Конечно, я была на взводе, потому что гонка была тяжёлой и долгой. Но я испытывала и облегчение, потому что, когда позади тебя Жюстин Бреза-Буше, нужно работать до конца.

Уже начало было мощным. Я шла за Эльвирой Эберг, но, думаю, это осталось за кадром. Она стартовала лучше всех. Это было немного безумно. Но мы отставали, а когда это происходит, тебе нужно быть мощным на старте, у тебя нет выбора и роскоши управлять гонкой. Я всё время стремилась идти быстро, хотя и просела на четвёртом круге. Но смирилась с потерей секунд, всё же это была хорошо построенная гонка», — приводит слова спортсменки L’Équipe.

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