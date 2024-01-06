Видео первой победы Жулии Симон в сезоне в пасьюте на КМ в Оберхофе

Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. В ней победу одержала французская биатлонистка Жулия Симон, для которой эта золотая медаль стала первой в сезоне.
Второй с отставанием в 18,9 секунды стала другая француженка — Жюстин Бреза-Буше. Тройку лидеров замкнула представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая уступила Симон 44,4 секунды.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победной для Жулии Симон гонки преследования в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап, Оберхоф
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Жулия Симон (Франция) — 31:45,2 (два промаха).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +18,9 секунды (3).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +44,4 (2).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.