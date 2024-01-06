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Видео первой победы Жулии Симон в сезоне в пасьюте на КМ в Оберхофе

Сегодня, 6 января, в Оберхофе (Германия) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. В ней победу одержала французская биатлонистка Жулия Симон, для которой эта золотая медаль стала первой в сезоне.

Второй с отставанием в 18,9 секунды стала другая француженка — Жюстин Бреза-Буше. Тройку лидеров замкнула представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая уступила Симон 44,4 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победной для Жулии Симон гонки преследования в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап, Оберхоф

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Жулия Симон (Франция) — 31:45,2 (два промаха).

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +18,9 секунды (3).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +44,4 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.