Стрёмсхейм — о победе в пасьюте на КМ: мысленно сказал себе: «Не облажайся»

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал свою победу в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Оберхофе (Германия). Это первое в карьере спортсмена золото на Кубке мира.

«Это потрясающе. А ещё лучше это стало благодаря зрителям. На последнем круге меня переполняли эмоции, настоящая радость. Я готовился столько лет и теперь наконец добился этого. Это удаётся лишь немногим.

Я плохо провёл последнюю стрельбу. Чувствовал себя уверенно и собирался отработать быстро. Поразив первую мишень, я немного потерял концентрацию на втором и третьем выстрелах. Мысленно сказал себе: «Не облажайся». Мне повезло, что остальные тоже допускали ошибки — сегодня их было достаточно», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Эндре Стрёнсхейм на финальной стрельбе в пасьюте допустил два промаха, которые были его единственными ошибками на стрельбе в гонке, и выиграл пасьют с преимуществом в 17,8 секунды над ставшим вторым норвежцем Стурлой Холм Легрейдом.

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