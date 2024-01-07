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Бреза-Буше прокомментировала своё выступление в пасьюте на КМ в Оберхофе

Бреза-Буше прокомментировала своё выступление в пасьюте на КМ в Оберхофе
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, олимпийская чемпионка 2022 года, прокомментировала своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка была лидером до четвёртой стрельбы, однако затем допустила два промаха и упустила победу, финишировав второй — после своей соотечественницы Жулии Симон.

«У меня смешанные чувства после окончания гонки, однако в целом я довольна. Конечно, разочарована тем, что открыла соперницам путь к победе на последней стрельбе. Но если честно, пять гонок, пять подиумов — я не могла такого представить на старте сезона.

Я правда боролась сегодня. Участвовала в гонке, показывала характер. Но немного дрогнула на стойке. Это вносит немного горечи: есть впечатление, что работа не до конца закончена», — приводит слова спортсменки L’Équipe.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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