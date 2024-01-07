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«Нож приставлен к горлу каждого». Легрейд — об отсутствии Кристиансена в Оберхофе

«Нож приставлен к горлу каждого». Легрейд — об отсутствии Кристиансена в Оберхофе
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд заявил, что без биатлониста Ветле Шосты Кристиансена чувствует беспокойство на соревнованиях в Оберхофе (Германия).

«Теперь, когда Ветле нет, было немного напряжённо, мы чувствуем, что нож приставлен к горлу каждого. Иметь рядом со мной соперника, с которым я могу делить комнату и сохранять спокойствие, — это, безусловно, лучше» — приводит слова Легрейда TV2.

Напомним, после третьего этапа Кубка мира — 2023/2024 в Ленцерхайде (Швейцария) с Легрейдом произошел инцидент, он выстрелил из винтовки в отеле, где жили спортсмены. Никто не пострадал, однако на время биатлонист был отстранён от соревнований. Кристиансен был одним из спортсменов, который оказал поддержку Легрейду.

Сам Кристиансен не попал в сборную Норвегии на четвёртый этап в Оберхофе. Его место занял Йохан-Олав Ботн.

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