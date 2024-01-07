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Белорус Смольский с двумя промахами выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка Содружества

Белорус Смольский с двумя промахами выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка Содружества
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В Раубичах (Беларусь) состоялся мужской масс-старт на 15 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его, несмотря на два промаха, выиграл серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский. Для Смольского это третья победа подряд на данном этапе.

Вторым к финишу пришёл россиянин Рустам Каюмов. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах Карим Халили. Стоит отметить, что россияне прошли данную гонку без штрафных кругов.

Биатлон. Кубок Содружества, третий этап, Раубичи. Масс-старт, 15 км. Мужчины

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 33.40,2 (2 промаха).
  2. Рустам Каюмов (Россия) — отставание 3,9 секунды (0).
  3. Карим Халили (Россия) +22,1 (0).
  4. Кирилл Бажин (Россия) +22,6 (2).
  5. Иван Колотов (Россия) +28,2 (1).
  6. Эдуард Латыпов (Россия) +44,2 (2).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 3, Раубичи
Мужчины. Масс-старт 15 км
07 января 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:40.2
2
Рустам Каюмов
Россия
+3.9
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+22.1
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