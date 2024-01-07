Белорус Смольский с двумя промахами выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка Содружества
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В Раубичах (Беларусь) состоялся мужской масс-старт на 15 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его, несмотря на два промаха, выиграл серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский. Для Смольского это третья победа подряд на данном этапе.
Вторым к финишу пришёл россиянин Рустам Каюмов. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах Карим Халили. Стоит отметить, что россияне прошли данную гонку без штрафных кругов.
Биатлон. Кубок Содружества, третий этап, Раубичи. Масс-старт, 15 км. Мужчины
- Антон Смольский (Беларусь) — 33.40,2 (2 промаха).
- Рустам Каюмов (Россия) — отставание 3,9 секунды (0).
- Карим Халили (Россия) +22,1 (0).
- Кирилл Бажин (Россия) +22,6 (2).
- Иван Колотов (Россия) +28,2 (1).
- Эдуард Латыпов (Россия) +44,2 (2).
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