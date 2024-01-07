«Трудился больше, чем планировал». Смольский прокомментировал победу в масс-старте

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«Гонка получилась сложной, динамичной, быстрой. В морозную погоду было быстрое скольжение, но достаточно сложные условия для проведения соревнований, потому что очень холодно. К морозам нужно готовить себя и морально, и физически. Скажу, что были некоторые нюансы, которые заставили меня трудиться больше, чем я планировал (улыбается), так как приходилось заходить на штрафные круги. Но на заключительном рубеже я воспользовался шансами, которые давали мне соперники, и очень рад, что всё так получилось.

О чём думал на последней стрельбе? Честно говоря, настолько динамичная гонка, что я просто не успевал сообразить, что происходит. Просто делал всё, что умею, на автомате. Благодаря серьёзной подготовке даже не приходилось думать, какие действия нужно совершать. Я просто приходил на рубеж, вёл работу, и всё сложилось», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.