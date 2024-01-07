«Всё решала стрельба». Каюмов — о масс-старте на Кубке Содружества

Биатлонист Рустам Каюмов стал вторым в масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Беларусь), придя к финишу с результатом 33.44,1. Он не допустил ни одного промаха на стрельбе.

«К морозам мы привыкшие. Но на самом деле сегодня всё решала стрельба. Все спортсмены на последнем издыхании, потому что уже третий старт подряд. Нужно было собраться психологически и потерпеть, особенно учитывая мороз, который здесь особенно сильно ощущается. У меня получилось справиться именно на огневом рубеже.

К четвёртому рубежу я подходил в тумане, ничего не понимал. Наверное, на этом фоне у меня и получилось избежать мандража, отстреляться «на ноль» и убежать. На первом повороте после стрельбища тренер Падин кричал мне, что я ушёл первым, только тогда я и понял, что лидирую.

Что касается борьбы со Смольским на последнем круге, то я не такой уж сильный финишёр и для меня лучше удерживать преимущество, что я и пытался сделать. Но у Антона лыжи со спуска работали получше, чем у меня, поэтому у него получилось меня догнать, чтобы работать со мной вместе. Опыта у него намного больше, да и здесь он дома соревнуется, поэтому и убежал от меня. Опасений, что упущу второе место, не было. Я точно понимал, что мы боремся за первое-второе места, а ребята позади достаточно далеко и не успеют нас достать», — передает слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.