«Он не знает о культуре на лыжне». Корнев обвинил Бажина в своём падении в масс-старте

22-летний российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал своё падение в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Корнев в итоге стал 22-м, допустив пять промахов.

«Нет, я упал не сам. Есть такая личность, как Кирилл Бажин, который ни о какой культуре на лыжне не знает. Это уже не первый раз происходит и сейчас произошло, только на мне уже. У меня, в принципе, больше слов нет. Там на последнем спуске разворот на 180 градусов, мы с ним вдвоём заходили. Я ему уступил. Но на спуске он, видимо, решил сыграть в жёсткую игру и просто максимально резко перекрыл мне калитку, хотя мог ехать прямо. Просто лыжей, я думаю, специально, не случайно, толкнул мне в лыжу. Я упал, не смог удержаться, сломал затыльник. И вся стрельба происходила без какого‑либо упора в плечо. Просто держал винтовку на руках», — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».